شمام: ملامح انقلاب «تشريعي تنفيذي»

قال الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، إن هناك ملامح انقلاب “تشريعي تنفيذي” حده الأدنى الإطاحة برئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، وسقفه الأعلى الإطاحة برئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح الذي أغلق هاتفه واعتصم بمدينة القبة، وفق قوله.



وأشار شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن أكثر من 50 نائب يشاركون في ما وصفها بـ”الكولسة ” في بنغازي، ولا أحد منهم يشاهد توجه أكثر من 90% من الناخبين الأتراك إلى صناديق الانتخاب.

وأضاف: “الصندوق الوحيد اللي في دماغهم (التفتوفة) اللي مسكر عليها باشاغا وهي مليار وشوية، سرقة فنية يا سي”.