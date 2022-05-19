«شمام» يُطالب بعودة الملكية الدستورية

طالب الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، بعودة الملكية الدستورية لحل الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

وقال شمام في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “أزفت ساعة الحقيقة.. الأمر يحتاج إلى أكثر من إعادة تموضع، الأمر يحتاج إلى أكثر من مجرد تغيير (أحصنة)، الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة وطن”.

وأشار شمام إلى أن الطبقات السياسية المجتمعة في القاهرة وتلك العائدة من اجتماع الحوار الإنساني والمجموعات المسلحة المتحاربة في طرابلس والحكومتان والمتعيشين على خلافاتها والضباط التي تتلألأ النجوم على أكتافهم والمنابر الإعلامية المتأرجحة والمنابر المدنية التي أدمنت ورشات العمل في تونس ورجال الدين سواء التابعين للمفتي أو الأوقاف، هم المشكلة وليس الحل”، حسب قوله.

وأردف قائلاً: “الحل في 100 وجه نظيف يحتمعون في الجغبوب ويتدارسون العودة للملكية الدستورية”.