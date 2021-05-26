«شمام» يُطالب شباب ونساء برقة أن يغيروا بأيديهم!

طالب الكاتب والإعلامي الليبي محمود شمام، شباب ونساء المنطقة الشرقية، أن يغيروا بأيديهم قبل أن يُضيعوا الفرصة الثالثة للاستفادة من الثروة.

وقال شمام في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “اتساقا مع هذه التحركات الدولية والإقليمية لا سيما في إطار (البزنس) وأيضا مع بعض صرخات مدمني الحروب ودق طبول الدمار هنا وهناك، أرى من مقعد المتفرجين أن جهود وبرامج الإعمار ستنطلق من غرب ليبيا وبمشاركة تركية، مصرية، قطرية وإيطالية، وسيصاحبها فرض حالة قصوى من الاستقرار خلال سنوات”.

وأضاف شمام: “فزان بدورها تتأثر باستقرار طرابلس.. أما ما أراه من نُخب برقة وساستها فلا أرى وصف له في القاموس السياسي.. ربما الأقرب القول (طبقة سياسية رثة)”.

واختتم حديثه بالقول: “على شباب ونساء برقة أن (يغيروا بأيديهم) قبل أن يضيعوا الفرصة الثالثة للاستفادة من الثروة”.