شهادات إيداع جديدة من المصرف المركزي.. تعرف على «المدة والعوائد المتوقعة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي فتح باب الاكتتاب أمام المصارف التجارية في الإصدار رقم (23-2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، ضمن الإجراءات والضوابط المعتمدة للإصدارات السابقة، وذلك بهدف توفير أداة استثمارية للمصارف وإدارة السيولة في القطاع المصرفي.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في إعلان رسمي أن تاريخ إصدار الشهادات سيكون في 28 يوليو 2026، داعيًا المصارف التجارية إلى المشاركة في الاكتتاب وفق المدد المحددة وتواريخ الاستحقاق الخاصة بكل شهادة.

ويتضمن الإصدار الجديد ثلاث فئات من شهادات الإيداع، جميعها بقيمة 10 ملايين لكل شهادة، موزعة حسب آجال الاستثمار على النحو التالي:

شهادة ICD 91-2026، بمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 27 أكتوبر 2026.

شهادة ICD 182-2026، بمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا، ويحل موعد استحقاقها في 26 يناير 2027.

شهادة ICD 365-2026، بمدة استحقاق تبلغ 365 يومًا، ويكون تاريخ استحقاقها في 28 يوليو 2027.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن توزيع الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الخاصة بهذه الشهادات سيكون بنسبة 99.75% للمصرف المكتتب باعتباره الطرف الثاني، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بوصفه المضارب والطرف الأول.

وأشار المصرف إلى أن هامش الربح المتوقع لهذه الشهادات يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويًا، موضحًا أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة، وترتبط بالعوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد تقييمها وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي إصدار شهادات الإيداع الجديدة ضمن أدوات مصرف ليبيا المركزي لتنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي، وتوفير منتجات استثمارية متوافقة مع صيغة المضاربة، بما يتيح للمصارف التجارية توظيف جزء من السيولة المتاحة لديها ضمن إطار رسمي منظم.

ويواصل مصرف ليبيا المركزي استخدام أدوات مالية مختلفة بهدف دعم استقرار القطاع المصرفي، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز دور المصارف التجارية في النشاط المالي والاقتصادي داخل ليبيا.

وتُعد شهادات إيداع المضاربة المطلقة إحدى الأدوات التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي للتعامل مع السيولة المصرفية، حيث تقوم على أساس مشاركة المصرف المكتتب في العوائد الناتجة عن استثمار الأموال وفق نسب توزيع أرباح محددة، بدلًا من الاعتماد على أدوات الفائدة التقليدية.

ويطرح مصرف ليبيا المركزي هذه الإصدارات على فترات مختلفة بآجال متعددة، بما يمنح المصارف التجارية خيارات متنوعة لإدارة أموالها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

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