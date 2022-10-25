شهداء وجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يصعّد في نابلس.. والسلطة تعتبرها جرائم حرب

استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 22 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم 5إصابات بحالة خطيرة، بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ من بين الشهداء 4 في نابلس، وشهيد في بلدة النبي صالح قرب رام الله، في حين أشار تلفزيون فلسطين، إلى وجود جثمان شهيد متفحم جراء قصف مركبة فلسطينية في نابلس.

ونقلت وكالة الأناضول التركية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت من البلدة القديمة في نابلس، عقب عملية عسكرية استهدفت جماعة «عرين الأسود» التابعة للمقاومة الفلسطينية، لتخلّف العملية دمارا في مباني وأوساق البلدة القديمة.

وعلى مدار 3 ساعات، دارت اشتباكات مسلحة عنيفة في البلدة القديمة من نابلس، حيث سمع أصوات إطلاق النار وانفجارات متعددة، في الضّفة الغربية.

بدورها، قالت جماعة «عرين الأسود» في بيان لها «يا إيها الشعبُ العظيم، أنتم القوة وأنتم المُستقبل وأنتم حياة الأمة، بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا، أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان، هو طريق الخزي والعار».

من جانبها، نددت الرئاسة الفلسطينية، بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، معتبرة ما يجري من عدوان إسرائيلي على نابلس هو جريمة حرب.