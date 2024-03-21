يعتبر العديد من الأشخاص شهر رمضان فرصة ذهبية، للإقلاع عن التدخين؛ إذ يمتنع المدخن بفضل الصوم عن تعاطي جميع منتجات التبغ بمختلف أشكاله لساعات طويلة، ما يعزز فرصة تركه نهائيا، في حال توفرت الإرادة.

وبينما يواجه الكثير من المدخنين صعوبة في الإقلاع عن التدخين سواء في شهر رمضان أو في غيره من أشهر السنة، قدم أطباء واختصاصيون مجموعة من النصائح للتوقف عن التدخين:

اختيار دافع قوي لترك التدخين، وعقد العزم على تنفيذه، إذ يمكن أن يكون الدافع الحفاظ على الصحة والتقليل من فرصة الإصابة بسرطان الرئة أو أمراض القلب، أو حماية العائلة من التدخين السلبي.

استخدام بدائل السيجارة للحصول على النيكوتين مثل لصقات النيكوتين، أو علكة نيكوتين، أو بخاخ النيكوتين، لأن هذه المصادر تزود الجسم بالنيكوتين بطرق أكثر أمان من السيجارة، فيبدأ الجسم بالاعتياد على انخفاض نسبة النيكوتين تدريجياً وعدم حدوث الأعراض المصاحبة لانقطاع التدخين بشكل مفاجئ.

تجنب تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات واستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه.

إشغال الشخص بأي نشاط، أو ممارسة الرياضة مما يجعل التدخين صعبا.

التخلص من جميع الولاعات، وغسل أي ملابس تنبعث منها رائحة الدخان، إضافة إلى تنظيف السجاد والستائر والمفروشات والسيارة.

توفير المال الذي كان يتم إنفاقه على الدخان، وشراء شي يحبه الشخص كمكافأة لنفسه على ترك التدخين.

مراجعة الطبيب إن لزم الأمر لوصف الأدوية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن التدخين يسبب عدداً من المشاكل الصحية التي تصيب مختلف أجهزة الجسم، ومن الأضرار الصحية للتدخين:

الإصابة بعدة أنواع من السرطان، إذ يعتبر التدخين السبب الرئيسي لسرطان الفم، والحلق، وسرطان الحنجرة، والمريء، والرئة.

الإصابة بالجلطات القلبية وأمراض القلب، إذ يسبب التدخين تصلب الشرايين، والذي يسبب الذبحات الصدرية، والسكتات الدماغية، والجلطات القلبية.

أمراض الفم والأسنان، مثل ضعف اللثة، وزيادة حساسية الأسنان، وتلونها باللون الأصفر أو البني، إضافة إلى التسبب برائحة فم كريهة.

تسريع ظهور أعراض الشيخوخة، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والإصابة بمشاكل العينين مثل جفاف العينين، وزيادة ضغط العين، واعتلال الشبكية، وإضعاف جهاز المناعة.

المصدر: موقع الطبي ومواقع إلكترونية.