شهيد وجرحى في اقتحام مخيم جنين.. وإسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوجود إصابات في صفوف المرضة داخل مستشفى جنين، عقب إطلاق قوات الاحتلال لقنابل غاز نسيل للدموع باتجاه المستشفى.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين واشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وقطعت التيار الكهربائي ومنعت تحرك طواقم الإسعاف الفلسطينية.

وتحدّثت وسائل إعلام فلسطينة عن وجود اشتباكات بين المقاومين الفسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، فجر اليوم.

ونقلت إذاعة قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني، بإسقاط طائرة مسيرة تتبعهم فوق مخيم جنين.