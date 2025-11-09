شوارع تل أبيب تشتعل.. غولان: الحكومة تشكّل التهديد الوجودي الأخطر

عاد آلاف المتظاهرين مساء السبت، إلى مفترق كابلان في تل أبيب احتجاجًا على الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تمثل استئناف الاحتجاجات الكبيرة بعد فترة من التركيز على مطالب إعادة الأسرى بالقرب من بوابة بيغن في “الكرياه” (مقر وزارة الدفاع).

وانطلقت المظاهرة من ميدان ديزنغوف وصولًا إلى مفترق كابلان-بيغن، حيث أقيمت الفعالية الرئيسية، وأكد المنظمون أن الاحتجاجات ستتصاعد استعدادًا لعام الانتخابات.

وصرحوا بأن “الشعب يعود إلى الشوارع لإنهاء حكومة الخراب” متهمين الحكومة بمحاولة “القضاء على دولة إسرائيل اليهودية-الديمقراطية”.

ألقي اللواء الاحتياط يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، خطابًا خلال المظاهرة دعا فيه المسؤولين إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه ما وصفه بمحاولات الحكومة للضغط على النظام القضائي.

وقال غولان: “الخيار الآن بين أيديكم، والتاريخ سيتذكر من منع الانقلاب ومن خدمه. نحن هنا خلف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارة، لدعمها في الدفاع عن دولة إسرائيل كدولة قانون”.

وأضاف: “هذه الحكومة هي التهديد الوجودي الأخطر على دولة إسرائيل”.

كما شاركت قائدة الاحتجاجات شيكما بريسلر، محذرة من تدفق الأموال إلى جهات دينية متطرفة، واصفة الحكومة بأنها تحاول تحويل إسرائيل إلى “دكتاتورية دينية مظلمة”، مشيرة إلى مشروع قانون الإعلام والقانون المخطط للموافقة عليه الأسبوع المقبل.

وألقى بن زوارمان، ابن أحد ضحايا مهرجان نوفا، خطابًا عاطفيًا هاجم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فورية حول الحوادث السابقة.

في السياق ذاته، أعلن الرائد احتياط يايا فينكل إنشاء “حرس مدني لحماية المستشارة القانونية للحكومة”، مشددًا على دور جنود الاحتياط في حماية المؤسسات القانونية وضمان استمرار الديمقراطية.

وأكد منظمو الاحتجاج أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في النضال الديمقراطي، مؤكدين أن الحكومة تحاول فرض “حزمة تشريعات متطرفة تمحو الديمقراطية” وتسيطر على النظام القضائي، بينما ترفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

קפלן הערב!

ועידת חקירה ממלכתית עכשיו! pic.twitter.com/m68Sn1F7X1 — Yoav Aharony (@ajove1) November 8, 2025