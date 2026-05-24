شولتس يحسم موقفه: لن نتعاون مع «البديل من أجل ألمانيا»

أكد المستشار الألماني السابق أولاف شولتس معارضته القاطعة لأي شكل من أشكال التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، في موقف جديد يعكس استمرار الجدل السياسي داخل الساحة الألمانية حول التعامل مع الحزب الذي يحقق صعوداً ملحوظاً في استطلاعات الرأي والانتخابات الأخيرة.

وجاءت تصريحات شولتس في كلمة نشرها عبر منصة «إكس»، بمناسبة ذكرى إقرار الدستور الألماني، حيث شدد على أن حماية القانون الأساسي في ألمانيا تفرض رفضاً واضحاً لأي محاولات لتطبيع التعاون مع قوى اليمين المتطرف، محذراً من تنامي الدعوات التي تنتقد مبدأ «حظر التعاون» مع هذه التيارات.

وأوضح شولتس أن من المقلق في المشهد السياسي الحالي تزايد الأصوات التي تدعو إلى تشكيل حكومات أقلية تعتمد على دعم حزب «البديل من أجل ألمانيا»، مؤكداً أن هذا السيناريو «لا يجب أن يحدث»، في إشارة إلى مخاوفه من إدخال الحزب ضمن ترتيبات الحكم أو التأثير المباشر على القرار السياسي.

وشدد المستشار الألماني السابق على أن إدارة دولة ديمقراطية لا يمكن أن تتم بأي شكل من الأشكال عبر التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا»، في تأكيد جديد على الموقف التقليدي للأحزاب الرئيسية في ألمانيا الرافضة لإشراكه في أي تحالفات سياسية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش سياسي متصاعد داخل ألمانيا حول مستقبل التعامل مع الحزب، خاصة بعد دعوات صدرت من بعض القيادات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، تقترح إمكانية التعاون معه في ملفات محددة، باعتبار أن العزل السياسي الكامل قد يضعف فعالية النظام الديمقراطي ويزيد من فجوة الثقة مع الناخبين.

وفي هذا السياق، كان رئيس الوزراء السابق لولاية شليسفيغ هولشتاين وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي تورستن ألبيغ قد دعا إلى دراسة إمكانية التعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» في بعض القضايا، معتبراً أن سياسة الإقصاء الكامل قد تأتي بنتائج عكسية على العملية الديمقراطية.

ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه حزب «البديل من أجل ألمانيا» تعزيز حضوره السياسي، حيث حل في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2025 للمرة الأولى في تاريخه، كما يتصدر حالياً عدداً من استطلاعات الرأي داخل البلاد، ما يجعله لاعباً محورياً في المشهد السياسي الألماني رغم استمرار العزل الرسمي له من قبل الأحزاب التقليدية.

هذا ويشهد النظام السياسي الألماني نقاشاً متصاعداً حول حدود التعامل مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، في ظل تنامي شعبيتها في بعض الولايات، مقابل تمسك الأحزاب التقليدية بسياسة «جدار الحماية» التي تمنع أي تعاون معها، باعتبارها تهديداً للقيم الديمقراطية التي يقوم عليها الدستور الألماني.