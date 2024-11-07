«شولتس» يقيل وزير ماليته بسبب رفضه زيادة دعم كييف

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، “إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، بعد رفضه زيادة الدعم المالي لأوكرانيا”.

ونقلت مجلة “فوكس” الألمانية عن شولتس قوله: “لا أرغب في أن تتسامح البلاد مع هذا السلوك، وقمت بإقالة وزير المالية “ليندنر” من منصبه بعد أن عارض زيادة الدعم إلى أوكرانيا”.

وبحسب المجلة، “جاءت إقالة وزير المالية الألماني وسط احتمال انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد الذي يقوده “شولتش”، الذي قال “إنه سيطلب تصويتا بالثقة، وهو ما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا في مارس المقبل”.

وكان “ليندنر”، أعد “وثيقة تتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية، حيث اقترح إجراءات تتعارض بشكل علني مع أجندة الحزبين الآخرين في الائتلاف وهما “حزب الخضر” و”الحزب الديمقراطي الاشتراكي” بزعامة “شولتس”، وتتعلق الخلافات بين الطرفين بقضايا رئيسية مثل سياسة المناخ وإنفاق الميزانية والإصلاحات العسكرية.