واشنطن منقسمة بشأن تدخل الجيش في لوس أنجلوس.. وشومر يصف القرار بـ«الفوضوي»

انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، واصفاً هذه الخطوة بأنها “استفزازية” وغير مبررة.

وفي تصريحاته، قال شومر إن تفعيل ترامب للحرس الوطني لم يكن لمعالجة الوضع في المدينة، بل كان محاولة لصرف الأنظار عن خلافاته مع رجل الأعمال إيلون ماسك، فضلاً عن الحزمة الضريبية التي وصفها الديمقراطيون بأنها “بشعة”، والتي كانت قيد المناقشة في مجلس الشيوخ.

وأضاف شومر أن قرار نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا كان “غير ضروري”، مؤكدًا أنه يعزز التوترات بدلاً من الحد منها. وأعرب عن دعمه للسلطات المحلية في لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن الحاكم غافين نيوسوم ورئيسة البلدية كارين باس قادران تمامًا على التعامل مع الوضع دون الحاجة للتدخل العسكري الفيدرالي.

وقال شومر أيضًا: “الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى هذه الفوضى المفتعلة، ولا يستحق أن يُزج به في حالة من التصعيد غير المبرر”.

وتأتي تصريحات شومر بعد وصول حوالي 300 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي، عقب ثلاثة أيام من الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، وهي واحدة من أكبر مدن الولايات المتحدة، ورافق هذا الانتشار انتقادات من مسؤولين محليين آخرين، من بينهم حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الذي عبّر عن معارضته لهذا القرار.

على الرغم من هذه الاعتراضات، لم يظهر الرئيس ترامب أي نية للتراجع عن قراره، وكشفت التقارير أن نحو 500 جندي من مشاة البحرية الأمريكيين قد يتم إرسالهم إلى المدينة في إطار تعزيزات إضافية.

وتواصل الاحتجاجات في لوس أنجلوس على خلفية قضايا سياسية مختلفة، منها سياسات الهجرة التي كانت محط جدل واسع في الولايات المتحدة. في المقابل، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن الاحتجاجات كانت “مدبرة باحتراف”، واتهمت بعض المتظاهرين بتلقي الأموال للمشاركة في تلك الاحتجاجات.

وفي ظل هذه التطورات، يظل الوضع في لوس أنجلوس يشهد مزيدًا من التوتر، مع استمرار الجدل حول تدخل القوات العسكرية في الشؤون المحلية.