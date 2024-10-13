الأولى عربيا.. قطر تحقق بطولة «الغراند سلام إكسبلولر»

حققت الشيخة القطرية، أسماء بنت ثاني آل ثاني، إنجازا لم يحققه سوى 75 شخصا حول العالم، إذ تمكنت من الوصول إلى القمم العالمية السبع في كل قارة والقطبين الجنوبي والشمالي.

وذكرت صحيفة “الشرق” القطرية، أن الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني،أصبحت أول قطرية وعربية تحقق بطولة “الغراند سلام إكسبلولر”، الخاص بالمكتشفين، بعد وصولها إلى القمم العالمية السبع في كل قارة والقطبين الجنوبي والشمالي.



وكتبت الشيخة أسماء عن إنجازها، عبر موقع التواصل الاجتماعي، السبت: “يشرفني بشدة أن أكون أول امرأة عربية وقطرية تحقق هذا الإنجاز”.

وقالت عن لحظة الوقوف على قمة كارستنز،الجمعة، “إن كارستنز هي القمة الأخيرة في رحلتها لإكمال بطولة الجراند سلام إكسبلولر”.

وتابعت مشيرة إلى أن “الرحلة بدأت عام 2014 بحلم وإصرار على تخطي الصعاب”، لافتة إلى أنها “تعلمت أن المثابرة، بغض النظر عن مدى صعوبة الطريق، تؤتي ثمارها دائما.

وتابعت قائلة: “تمثل كل قمة خطوة أقرب إلى تحقيق أحلامي”. وتعد بطولة “الغراند سلام إكسبلولر” واحدة من تحديات المغامرات المرموقة في العالم، والتي تتضمن تسلق أعلى قمة في كل قارة والتزلج إلى القطبين الشمالي والجنوبي.

وأسماء آل ثاني هي رياضية قطرية من العائلة الحاكمة، تتقلد منصب نائب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في المجلس الأولمبي، وتعد رمزًا للتميز والريادة في مجال تسلق الجبال على المستوى العالمي.

وأصبحت أسماء أول قطرية تصل إلى قمة جبل إيفرست، الأعلى في العالم بارتفاع 8,849 متراً، وأول امرأة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسلق ست قمم جبلية يزيد ارتفاعها عن 8,000 متر.

الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني تصبح أول عربية تحقق الجراند سلام اكسبلولر الخاص بالمكتشفين وذلك بوصولها إلى القمم العالمية السبع في كل قارة والقطبين الجنوبي والشمالي في انجاز لم يحققه سوى 75 شخصا حول العالم#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/3y7ZQKXcs6 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 12, 2024