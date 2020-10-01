شيخ الأزهر الشريف يستنكر استخدام مصطلح «الإرهاب الإسلامي»

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسؤولين في دول غربية على استخدام مصطلح ”الإرهاب الإسلامي” غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به.

ونقل موقع “بوابة الأهرام ” الإلكتروني اليوم الخميس عن الطيب قوله: “إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام أو غيره من الأديان السماوية هو خلط معيب بين حقيقة الأديان التي نزلت من السماء لتسعد الإنسان وبين توظيف هذه الأديان لأغراض هابطة على أيدي قلة منحرفة من هذا الدين أو ذاك”.

وأضاف: “هؤلاء السادة الذين لا يكفون عن استخدام هذا الوصف الكريه ، لا يتنبهون إلى أنهم يقطعون الطريق على أي حوار مثمر بين الشرق والغرب ويرفعون من وتيرة خطاب الكراهية بين أتباع المجتمع الواحد”.

وطالب شيخ الأزهر عقلاء الغرب من مسؤولين ومفكرين وقادة رأي بـ“ضرورة الانتباه إلى أن إطلاق تلك المصطلحات المضللة لن تزيد الأمر إلا كراهية وتعصبا وتشويها لمبادئ الأديان السمحة التي تدعو في حقيقتها لنبذ العنف والحث على التعايش السلمي بين الجميع”.

ووفق الموقع، كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد صرح بمناسبة عيد الغفران اليهودي، بأن بلاده “في حرب ضد الإرهاب الإسلامي“، وذلك بعد يومين على الهجوم بالسلاح الأبيض أمام المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة والذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة.

معربًا عن غضبه..#شيخ_الأزهر يرفض تداول مصطلح "الإرهاب الإسلامي" ويطالب بتجريم استخدامهيعرب فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/… Gepostet von ‎الأزهر الشريف‎ am Donnerstag, 1. Oktober 2020