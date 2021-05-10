شيخ الأزهر: العالم في صمت مخزٍ تجاه الإرهاب الإسرائيلي

قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إن العالم لا يزال في صمت مخزٍ تجاه الإرهاب الإسرائيلي وانتهاكاته الوحشية بحق المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات في فلسطين العروبة.

وأكد الطيب في بيان له، اليوم الاثنين، “أن فلسطين ستبقى أبية على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلال وإكبار لهذا الشعب المظلوم”.

وتجددت المواجهات صباح اليوم بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المُبارك والبلدة القديمة، ما أدى إلى جرح أكثر من 300 فلسطيني وفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني.