شيوخ ليبيا تتشاور مع المفوضية استعداداً للانتخابات

التقى المنسق العام لمؤسسة شيوخ ليبيا صباح اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الجارية للمرحلة الثالثة من الانتخابات في المنطقة الشرقية.

وتناول اللقاء تقييم جاهزية المفوضية من حيث التجهيزات الفنية واللوجستية، ومناقشة سبل ضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة وشفافة تعكس إرادة المواطنين وتعزز الاستقرار الوطني.

وأكد المنسق العام على الدور المحوري للمنطقة الشرقية بما تمتلكه من ثقل وطني ومجتمعي، مشيدًا بوعي أبنائها وحرصهم على إنجاح الاستحقاق الوطني، بما يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة ويعزز وحدة الوطن.