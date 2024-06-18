صادرات الأسلحة في إسرائيل تسجل رقما قياسيا

سجلت الصادرات الدفاعية في إسرائيل رقما قياسيا، حيث تم بيع أسلحة بمبلغ أكثر من 13 مليار دولار في عام 2023.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن “قفزة حدثت في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022”.

وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023، “شملت 11% من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% الأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% الذخيرة والأسلحة، 5% المراقبة والإلكترونيات، 5% المركبات والرادار، 4% المعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% الطائرات بدون طيار (مقابل 25% عام 2022)، و4% تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و2% الأقمار الصناعية والفضائية، و1% المنصات والأنظمة البحرية”.

ووفق البيانات، “تم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ 48%، والدول الأوروبية 35%. وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أمريكا الشمالية، و4% مع دول أمريكا اللاتينية، و1% مع دول إفريقية”، بحسب موقع Ynet.

وبحسب البيانات، “كان الانخفاض الأكثر حدة في المبيعات، على خلفية الحرب، للدول العربية الأعضاء في “اتفاقيات إبراهيم” (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان)، 3% فقط في عام 2023 مقابل 24% في عام “2022.