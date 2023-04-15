صادرات النفط الروسي تبلغ أعلى مستوى منذ 3 سنوات

بلغت صادرات النفط الروسي في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، وفي ذات الوقت تراجعت عائداتها عما كانت عليه قبل عام، بحسب ما أفادت وكالة الطاقة الدولية.

وذكرت الوكالة في تقرير، الجمعة، أنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميًا.

وأوضحت وكالة الطاقة أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43% عن العام الماضي.

في غضون ذلك، حافظت منظمة “أوبك” على توقعاتها لإنتاج النفط في روسيا عند 10.3 مليون برميل يوميا لعام 2023، ولا تزال تتوقع انخفاضا في الإنتاج بمقدار 0.75 مليون برميل يوميا.

جاء ذلك في التقرير الشهري للمنظمة، والذي قال إن المنظمة تتوقع انخفاض الإنتاج نظرا للتعديل الاختياري الإضافي للإنتاج المعلن عنه مؤخرا حتى نهاية عام 2023.