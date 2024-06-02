صادرات كوريا الجنوبية تسجل نحو 59 مليار دولار خلال شهر

استمرت صادرات كوريا الجنوبية في النمو على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي في شهر مايو الفائت.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان: “ارتفعت الصادرات بنسبة 11.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 58.1 مليار دولار في مايو الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي إلى 53.1 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.96 مليارات دولار، لتحافظ كوريا الجنوبية بذلك على فائض تجاري لمدة 12 شهرا متتاليا، وتحقق أيضا أعلى فائض تجاري في 41 شهرا”.

وبحسب بيانات الوزارة، “قفزت صادرات الرقائق بنسبة 54.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، لتحافظ على النمو للشهر السابع على التوالي”.

وقالت الوزارة، “إن النمو جاء وسط ارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية للسيارات، إلى جانب رقائق الذاكرة المتميزة، كما ارتفعت صادرات الشاشات أيضا بنسبة 15.8 بالمئة خلال الفترة إلى 1.63 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري لعام 2024، تزامنا مع الأداء القوي لقطاع الهواتف الذكية”.

وأضافت: “ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 4.8 بالمئة إلى 6.49 مليارات دولار، وهو أعلى قيمة مسجلة لأشهر مايو، بعد زيادة مبيعات السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وزادت صادرات السفن بأكثر من الضعف خلال الفترة إلى 2 مليار دولار، بسبب الطلب العالمي القوي على ناقلات الحاويات، كما شملت قطاعات النمو الرئيسية الأخرى النفط والإلكترونيات والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات”.

وتابعت الوزارة: “زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة في 19 شهرا، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي، حيث زادت بنسبة 15.6 بالمئة لتصل إلى 10.93 مليارات دولار، على خلفية صادرات السيارات والرقائق وأجهزة الكمبيوتر”.

وقالت الوزارة: “إن الطلب على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ارتفع أيضا في الولايات المتحدة بعد انتعاش صناعة أشباه الموصلات، وتحسنت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 21.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو لتصل إلى 10.19 مليارات دولار، وسط ارتفاع الطلب على الإلكترونيات في فيتنام”.

هذا وكان نظام الإحصاء التجاري التابع لرابطة التجارة الدولية الكورية، أعلن “ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات العربية المتحدة إلى 305 ملايين دولار في العام الماضي”.