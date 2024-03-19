صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تتراجع بنسبة 7.8% خلال فبراير

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية، من السيارات بنسبة 7.8% على أساس سنوي، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 5.16 مليارات دولار، في فبراير، بانخفاض من 5.59 مليارات دولار عن العام السابق، كما يمثل هذا أدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما بلغت الصادرات 4.98 مليارات دولار.

كما تراجعت صادرات السيارات، من حيث الحجم، بنسبة 11% مسجلة 198.653 وحدة، في فبراير.

وتراجع قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بنسبة 15.3% على أساس سنوي، مسجلة 1.71 مليار دولار، وهو ما يمثل أدنى رقم في 15 شهرًا، فيما بلغت إجمالي المبيعات 53،369 وحدة من المركبات الصديقة للبيئة في الخارج، منخفضة بنسبة 13.8% على أساس سنوي.

ووفقًا للنوع، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20.7%، مسجلة 24,318 وحدة، فيما انخفضت مبيعات الطرز الهجينة بنسبة 2.2%، مسجلة 24.722 وحدة.

وكانت أمريكا الشمالية هي وجهة التصدير الأولى للسيارات الكورية، لتترفع المبيعات بنسبة 1% إلى 2.77 مليار دولار، بينما تراجعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.8% مسجلة 657 مليون دولار، فيما انخفضت الشحنات للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.7% مسجلة 456 مليون دولار.

كما تراجعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 0.9%، مسجلة 450 مليون دولار، وتراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 30% مسجلة 350 مليون دولار.

وفي سياق متصل، انخفضت صادرات قطع غيار السيارات، بنسبة 1.6%، مسجلة 1.98 مليار دولار.

وتراجع الإنتاج المحلي بنسبة 13.6% على أساس سنوي، إلى 300,459 وحدة في فبراير، حيث قلت أيام العمل للشركات 1.5 يوم، مقارنة بشهر فبراير 2022؛ بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة.

كما انخفضت مبيعات السيارات محليًا، بنسبة 21.2% مسجلة 115,753 وحدة، بعدما قررت الحكومة خفض الدعم لمشتري السيارات الكهربائية خلال هذا العام.