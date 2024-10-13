صادرات مصر الزراعية تسجل مستوى قياسيا

حققت صادرات مصر الزراعية نموا كبيرا خلال الفترة بين سبتمبر 2023 وأغسطس 2024، وفق تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، وسط تقارير عن تسجيل صادرات تركيا إلى مصر ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر 2024.

وأضاف التقرير أن حجم الصادرات سجل 6.3 مليون طن بزيادة 535 ألف طن، مقارنة مع 5.7 مليون طن الموسم السابق.

وكشف التقرير أن قيمة الصادرات سجلت 4.3 مليار دولار بزيادة 430 مليون دولار، مقابل 3.8 مليار دولار الموسم الماضي بنسبة زيادة 11% .

ولفت التقرير إلى أن كتلة أمريكا وأستراليا تسلمت 131 ألف طن بقيمة 148 مليون دولار، وأفريقيا 126 ألف طن بقيمة 81 مليون دولار، ودول آسيا 444 ألف طن بقيمة 429 ملايين دولار.

وفي سياق متصل، سجلت صادرات تركيا إلى مصر ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 280.9 مليون دولار.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين في تركيا أن صادرات تركيا إلى مصر سجلت خلال الشهر المنصرم زيادة بـ2.4 % مقارنة بسبتمبر 2023.

وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى مصر على مستوى سبتمبر من 274 مليون و309 آلاف العام الماضي إلى 280.9 مليون، حسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

يذكر أن تركيا شهدت الشهر الماضي توقيع 17 مذكرة تفاهم مع مصر على هامش زيارة رسمية قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار القاهرة في فبراير الماضي.