صاروخ «فلسطين 2» يضرب تل أبيب.. و«أنصار الله» تتوعد بالمزيد

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بـ”النوعية”، استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ بالستي فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″، في إطار ما وصفته بـ”العمليات الإسنادية المستمرة لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن “العملية حققت هدفها بدقة، وأدت إلى حالة من الذعر دفعت ملايين الإسرائيليين إلى التوجه نحو الملاجئ، كما تسببت في توقف حركة الملاحة الجوية في المطار”.

وأكد سريع استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مشددًا على “جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تطورات محتملة في الأيام المقبلة”.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن “منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد”، وأشار إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد في سياق المواقف المعلنة من قبل جماعة “أنصار الله” منذ اندلاع الحرب بين حركة “حماس” وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، حيث أعلنت الجماعة انخراطها المباشر في الصراع دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة، محذّرة من أن أي تدخل أمريكي مباشر سيقابل برد عسكري.

ومنذ ذلك الحين، نفذت الجماعة اليمنية سلسلة من الهجمات الصاروخية والجوية ضد أهداف إسرائيلية، ضمن ما تصفه بـ”المعركة المشتركة لكسر الحصار على غزة”، شملت فرض حصار جوي وإطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، تم اعتراض أغلبها وفق الجيش الإسرائيلي.