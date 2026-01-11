صاروخ ومسيرات بحرية.. باكستان تؤكد سيطرتها الدفاعية

نجحت البحرية الباكستانية في اختبار إطلاق صاروخ من طراز “سطح-جو” خلال تمرين بحري شمال البحر العربي، في خطوة تعكس تطورها التكنولوجي وقدرتها على حماية المجال البحري.

وأوضحت العلاقات العامة للجيش الباكستاني أن التمرين، الذي حضره قائد أسطول باكستان، شمل إطلاق صاروخ إل واي–80 (إن) من نظام إطلاق عمودي لمسافة طويلة، مؤكدة فعالية أنظمة الدفاع الجوي الحديثة للبحرية الباكستانية.

وأكد البيان أن الصاروخ نجح في استهداف وإسقاط هدف جوي، مظهرا قدرة البحرية الباكستانية القوية على الدفاع الجوي، كما تمكنت من إصابة أهداف سطحية باستخدام مسيرات مسلحة، ما يعكس دقتها وكفاءتها في العمليات البحرية المعاصرة.

وأشار البيان إلى أن المسيرات المسلحة نجحت في تدمير الأهداف السطحية، مما يعزز مكانة البحرية الباكستانية كقوة بحرية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والعمليات متعددة المجالات.

ويأتي هذا التمرين في وقت تشدد فيه باكستان على تعزيز قدراتها الدفاعية البحرية ومواكبة التطورات العسكرية العالمية في مجال الأسلحة الموجهة والتكنولوجيا البحرية.

هذا وتسعى باكستان منذ عقود لتطوير قدراتها البحرية لمواجهة التحديات الإقليمية، خاصة مع امتداد سواحلها على بحر العرب وموقعها الاستراتيجي المهم، وركزت البحرية الباكستانية على إدخال أنظمة صواريخ متقدمة ومسيرات بحرية منذ بداية الألفية، لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، وتحقيق ردع فعال ضد أي تهديد محتمل.