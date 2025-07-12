صاروخ يلتف 180 درجة في السماء.. هل كسرت الصين حدود العلم؟

كشفت الصين عن محرك صاروخي جديد بقدرات غير مسبوقة، وُصف بأنه “لا يخضع لقوانين الفيزياء التقليدية”، وفقاً لما نقلته قناة “ميليتاريست” عبر منصة تيليغرام.

وظهر في مقطع فيديو تداولته القناة، جسم طائر يغيّر مساره فجأة في السماء بزاوية 180 درجة، وهو ما وصفه المراقبون بأنه يتحدى المفاهيم الفيزيائية المعروفة في الديناميكا الهوائية وسلوك الدفع الصاروخي.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن المحرك قادر على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 20 ألف كيلومتر في الساعة، ما يضعه ضمن فئة تفوق سرعة الصوت بأضعاف، وهي سرعات تقترب من تقنيات الأسلحة “فرط صوتية” الأكثر تقدماً في العالم.

المثير للجدل أن هذه القدرات “تبدو مستحيلة” وفق الفيزياء التقليدية، وهو ما دفع البعض للتشكيك أو المطالبة بمزيد من التفاصيل التقنية حول طبيعة المحرك وآلية عمله.

في سياق متصل، كانت الصين قد أعلنت في مايو الماضي أن حاملة الطائرات المسيرة “جيو تيان” ستُجري أولى رحلاتها التجريبية قبل نهاية يونيو، ويصل مداها إلى 7000 كيلومتر، وهي قادرة على حمل 100 طائرة مسيّرة صغيرة.

وتتمتع “جيو تيان” بمحرك نفاث، وحمولة قصوى تبلغ ستة أطنان، مع قدرة على التحليق حتى ارتفاع 15 كيلومتراً، وباع جناحين يصل إلى 25 متراً، مما يمنحها القدرة على تجاوز معظم أنظمة الدفاع الجوي ذات المدى المتوسط.

التقنيات الجديدة التي تستعرضها الصين، بما في ذلك ما وصف بـ”انتهاك قوانين الفيزياء”، تطرح تساؤلات كبيرة بشأن طبيعة التطوير العسكري في البلاد، وسط تكتم رسمي على التفاصيل الدقيقة للمحركات والأنظمة المستخدمة.