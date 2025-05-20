الخميس المقبل.. صافرة عراقية تُدير ديربي بنغازي بين النصر والأهلي

في خطوة تعكس حرص الاتحاد الليبي لكرة القدم على إدارة مباريات القمة بكفاءة وتحكيم محايد، أُسندت مهمة قيادة ديربي مدينة بنغازي المرتقب بين فريقي النصر والأهلي بنغازي إلى الحكم الدولي العراقي مهند قاسم، وذلك ضمن إياب الجولة الأولى من مباريات الدوري الليبي الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا، وسط ترقّب جماهيري واسع، لما تحمله هذه المواجهة من طابع تنافسي خاص، سواء من حيث التاريخ أو الأهمية الترتيبية في جدول الدوري.

ويُعد الحكم مهند قاسم من أبرز الحكام في الساحة الآسيوية، ويحمل الشارة الدولية منذ سنوات، وقد أدار العديد من المباريات المهمة على المستويين القاري والدولي، ما يجعل تعيينه في ديربي بنغازي خطوة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة والانضباط التحكيمي.

وتُعد مواجهة النصر والأهلي بنغازي من أبرز الديربيات الليبية، لما تحمله من حساسية جماهيرية وتاريخ طويل من الندية، إذ يتقاسم الفريقان الشعبية الكبرى في المنطقة الشرقية، وتشكل هذه المباراة محطةً حاسمة في مشوار المنافسة على التأهل إلى سداسي التتويج باللقب المحلي.

ومن المتوقع أن تُقام المباراة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مع غياب الحضور الجماهيري، وهو ما يزيد من حساسية المواجهة، ويدفع الاتحاد الليبي إلى الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية في مثل هذه اللقاءات لتفادي الجدل وضمان الحياد الكامل.

يُذكر أن ملعب شهداء بنينا شهد خلال المواسم الأخيرة استضافة العديد من المباريات المحلية والدولية، ويُعد من الملاعب المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما يعزز من جاهزيته لاحتضان هذه القمة المنتظرة.