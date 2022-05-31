«صالح»: طرابلس تحت سيطرة المجموعات المسلحة ولا يمكن دخولها إلا بالقتال

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنّ طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، ولا يمكن دخولها إلا بالقتال، أو بموافقة هذه المجموعات.

وأوضح عقيلة صالح في اجتماع سرت أنّه تجنبا لإراقة الدماء فإنّ سرت هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من المجموعات المسلحة.

وأضاف عقيلة صالح أنّه يجب الحفاظ على الأموال، ولا يجوز للمصرف المركزي صرفها دون ميزانية، معتبرا أ،ّ ما يقوم به محافظ المصرف المركزي يعد مخالفا للقانون.

وتابع عقيلة صالح أن ما يقوم به المحافظ قد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها، مشددا على ضرورة أن يدار المصرف المركزي من مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده.

وبيّن عقيلة صالح أنّ الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، ورؤساؤها غير ملتزمين بقوانين المجلس ما يُفقدهم صفتهم

وتابع عقيلة صالح أنّه يعملون على صياغة دستور جديد، ويتم عرضه على المواطنين للاستفتاء عليه، وذلك لإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضيّ