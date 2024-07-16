«صالح» يبحث مع «بومطاري» نقل المياه من للبطنان والجبل الأخضر

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الدكتور سعد بومطاري.

وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع على الخطوات التي اتخذها جهاز النهر الصناعي بخصوص دراسة نقل المياه من جنوب الكفرة إلى مناطق البطنان والجبل الأخضر.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة الإسراع في استكمال الدراسات المتعلقة بالخصوص.

ووجه بضرورة الإتجاه نحو التنمية الزراعية المكانية خاصة في المناطق التي توجد بها وفرة في المياه الجوفية وتربة صالحة للزراعة.