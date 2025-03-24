«صالح» يتفقد صيانة عدداً من مشاريع «تعزيز البنية التحتية»

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد، بحضور مستشار رئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي.

وخلال اللقاء، اطلع صالح، “على مستجدات الجولة التفقدية التي أجراها مدير الصندوق، وحماد، ومستشار رئيس مجلس النواب، التي شملت المشاريع العمرانية والتنموية في مدينة القبة، ومنها مشروع الجسر المزمع تدشينه في المدينة، الذي يُعتبر من المشاريع الحيوية في المدينة، بالإضافة إلى تفقد صيانة عمارات الإسكان العام والمدارس وعدد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية”.