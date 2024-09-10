«صالح» يفتتح عددا من المشاريع الخدمية في درنة

افتتح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، عددا من المشاريع الخدمية التي نفذها وأشرف عليها الصندوق في مدينة درنة، ومنها إعادة افتتاح مسجد الصحابة، ومجمع عيادات محمود الهريش.

وثمّن رئيس مجلس النواب، في كلمة له، “جهود كافة العاملين بالصندوق الذين يعملون ليلاً ونهاراً حتى أنجزوا المشاريع في زمن قياسي وبجودة عالمية”، كما “ثمّن دور الشركات المصرية في مدينة درنة، التي مازالت تواصل العمل حتى تعود الحياة بكافة أشكالها المدينة”.

هذا وحضر الافتتاحات عضو مجلس النواب الهادي الصغير وأمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة، الفريق عبدالباسط أبوغريس ورئيس جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية حاتم العريبي، ووزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل ولفيف من مسؤولي القطاعات بالمدينة.