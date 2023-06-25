صباح الإثنين.. موعد تصعيد الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات الطاهر

أفادت الهيئة العامّة لشؤون الحج والعمرة بوفاة حاجين ليبيين وهم الحاج «مراجع صهبي» من مدينة بنغازي والحاجة «مبروكة مسعود محمود» من الجبل الغربي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالله العقيلي في إيجاز صحفي حول أوضاع الحجيج الليبيين أنّ عمليات البحث عن الحاجة برنية الثابت التي فقدت ما زالت متواصلة مع الجهات المختصة والتواصل مستمر مع إدارة التائهين والمستشفيات.

وأشار العقيلي إلى أنّ 16 حالة لغسيل الكلى، قدمت الرعاية الصحية اللازمة وتسجيل حالة ولادة واحدة وحالتين أجريت لهما عمليتين جراحيتين.

وتابع المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج أنّ صباح الغد الاثنين القادم ستبدأ عملية تصعيد الحجاج الليبيين إلى عرفات من خلال 167 رحلة.