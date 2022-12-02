صباح الجمعة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في نابلس بالضفة الغربية

أصيب فلسطيني بجراح خطيرة اليوم الجمعة فيما اعتقل مواطن آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأناضول أنّ قوات من الاحتلال الإسرائيلي كبيرة اقتحمت البلدة القديمة من نابلس وحاصرت منزلاً فيها، وأنّ مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

وأشارت الوكالة إلى سماع أصوات لتبادل إطلاق النار، في حين قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ طواقمها نقلت مصابا بالرصاص الحي على مستوى الرأس، ووصفت حالته بالخطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.