«صباح جمعة» تبحث مع قادة كشافة ترهونة سبل دعم الحركة وتجاوز التحديات

عقدت عضو مجلس النواب عن دائرة ترهونة، صباح جمعة، لقاءً مع عدد من قادة فوج كشاف ومرشدات مدينة ترهونة، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الفوج في تنفيذ أنشطته وبرامجه الكشفية، إلى جانب مناقشة السبل الممكنة لتذليل الصعوبات بما يمكّن الحركة الكشفية من أداء دورها التربوي والاجتماعي على النحو الأمثل لخدمة المجتمع والوطن.

وأكدت جمعة خلال اللقاء حرصها على دعم الجهود الشبابية والمجتمعية، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تضطلع به الكشافة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي في أوساط النشء والشباب.