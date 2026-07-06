صبراتة.. إسقاط متهم خطير انتحل صفة «رجل أمن» وخدع عائلة كاملة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن قسم البحث الجنائي في صبراتة تمكن من ضبط متهم انتحل صفة رجل أمن، بعد تنفيذ عمليات نصب واحتيال باستخدام وثائق مزورة، وذلك عقب تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية.

وأوضحت الوزارة أن فرق التحري والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة رصدت نشاط المتهم الذي تورط في قضايا احتيال وانتحال صفة أمنية، قبل أن يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب تفاصيل التحقيقات، استدرج المتهم إحدى العائلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنه يشغل منصبًا أمنيًا رفيعًا في الدولة، مستخدمًا وثائق تعريف مزورة لإقناع الأسرة أثناء التقدم لخطبة ابنتهم.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم، وبمساعدة شقيقه الهارب، نظم مناسبة اجتماعية بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والاجتماعية بهدف إضفاء المصداقية على روايته، قبل أن يستولي على مبالغ مالية من والد الفتاة والفتاة نفسها عبر أساليب احتيالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وشقيقه متورطان أيضًا في انتحال صفة ضابط بجهاز المخابرات الليبي باستخدام بطاقة تعريف مزورة تحمل رتبة نقيب.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إيداع المتهم الحجز، فيما تتواصل الجهود الأمنية لضبط باقي المتورطين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.