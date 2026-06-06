صبراتة.. حملة أمنية لضبط «مخالفات الإقامة» وترحيل المهاجرين

بناءً على تعليمات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تواصل مديرية أمن صبراتة جهودها الميدانية لضبط المخالفين للقوانين واللوائح المنظمة للإقامة داخل البلاد.

وأفادت وزارة الداخلية بأن عمليات ميدانية جرت صباح اليوم السبت أسفرت عن تأمين نقل عدد من الأشخاص الذين جرى ضبطهم خلال حملات أمنية، إلى أحد مراكز الإيواء المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم وفقاً للتشريعات النافذة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها الأمنية المستمرة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط المخالفات المتعلقة بالإقامة، وتنظيم الوجود الأجنبي داخل الأراضي الليبية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ برامجها وخططها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع مواصلة الحملات الميدانية في مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الأمن والنظام العام.