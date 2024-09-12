صبراتة.. ضبط تشكيل عصابي ومتهم بواقعة سطو مسلح

أعلنت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوجدة الوطنية، أن “مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة، أبلغ بشأن تعرض أحد المواطنين لواقعة سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الشخصي من قبل تشكيل عصابي”.

وأضاف بيان الوزارة: “تحركت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة بمساندة أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز، وتم الانتقال إلى الموقع المشتبه في كونه وكراً للجناة، وهو منزل قديم بإحدى المزارع جنوب المدينة، حيث تمت محاصرة المكان والتعامل مع المتهمين، ما أدى إلى ضبط أحدهما وإصابة الآخر بعيار ناري عقب محاولته مقاومة رجال الأمن، فارق على إثره الحياة، كما تم ضبط سلاح ناري نوع مسدس والمبلغ المالي المسروق وهاتف المجني عليه وكمية من الحبوب المخدرة”.

يُذكر أن “المقبوض عليه متهم بعدة وقائع سطو أخرى وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة اختصاصها في التحقيق في الواقعة”.