صبراتة على خارطة تمكين الشباب.. بحث آليات «تطوير الأنشطة» والمبادرات المحلية

بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هيثم الزحّاف مع عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي سبل تعزيز دور الشباب في العمل المحلي، ودعم البرامج والمناشط الشبابية الهادفة إلى تنمية قدراتهم داخل البلدية، وفق ما أعلنت وزارة الشباب.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء جاء عقب استضافة بيت شباب صبراتة البرنامج التدريبي الخاص بالمجالس المحلية للشباب المنتخبة حديثاً، من بينها المجلس المحلي للشباب ببلدية صبراتة، ضمن جهود دعم مشاركة الشباب في الشأن المحلي وتعزيز حضورهم في مسار التنمية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تطوير ودعم الأنشطة الشبابية داخل البلدية، وفي مقدمتها المخيمات الشبابية التي توفر مساحة لتوسيع معارف الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى المخيمات التخصصية التي تستعد وزارة الشباب لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستجابة لاحتياجات الشباب الليبي وتطلعاتهم، ضمن خطط الوزارة لتنويع البرامج الشبابية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.

وتواصل وزارة الشباب تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف تمكين الشباب الليبي، عبر دعم المجالس المحلية للشباب، وتنظيم البرامج التدريبية، وإطلاق المخيمات الشبابية والتخصصية، بما يسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل المحلي.