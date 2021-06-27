أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية لأولى وحدات مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية بقدرة إجمالية لوحدات المحطة الأربعة 671 ميجاوات.

وتم ذلك بحضور وإشراف الإدارة العامة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية ولجنة الإشراف على المشروع بالشركة العامة للكهرباء.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت شركة “إنكا” للإنشاءات التركية، عن بداية تنفيذ أول مراحل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة البسيطة بغرب #طرابلس بقدرة 671 ميغاوات.

#مشروع محطة غرب طرابلس الغازية. بحمدالله وتوفيقه تم فجر هذا اليوم الأحد الموافق 2021/6/27 م الإنتهاء من صب القاعدة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١