صحة.. أغذية تدعم الصحة النفسية والعقلية

لا شك أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن يسهم إلى حد كبير بتحسين وظائف الكثير من أعضاء الجسم وبزيادة مستوى اللياقة البدنية،

لكن هل تعلم أن النظام الغذائي قد يكون له تأثير أيضاً على الصحة العقلية؟

وفقاً مانقل موقع “عربي بوست” عن الطبيبة النفسية وأخصائية التغذية المعتمدة، أوما نايدو، فإن تعديلات بسيطة في النظام الغذائي للعديد من مرضاها قد ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين صحتهم النفسية والعقلية.

وتقول إنّه حتى لو لم يكن لديك تشخيصٌ نفسيٌّ محدد، ستجد أنّ تقوية صحتك العقلية بالطعام فكرةٌ جيدة على الدوام.

الفاصولياء والبقوليات.

أظهرت الأبحاث أن الأمعاء تؤثر مباشرةً على المخ، فهناك قناة تصل بين الاثنين وتسمح بالتواصل بين الأمعاء والمخ ذهاباً وإياباً.

وبذلك، سنجد أن أيّ طعام صحي للأمعاء سيكون صحياً للمخ في الوقت ذاته.

وهذا يشمل الفاصولياء والبقوليات الغنية بالألياف. إذ تغذي هذه المصادر النباتية الكائنات الدقيقة المفيدة في الأمعاء وتمدها بالألياف.

وبالسؤال عن أيّ أنواع الفاصولياء والبقوليات التي يُنصح بتناولها، تميل أوما للفاصولياء السوداء وتقول: “إنها غنية بالمغنيسيوم، المفيد لأولئك الذين يعانون من التوتر الشديد”.

وفي الحقيقة أظهرت الدراسات أنّ نقص المغنيسيوم يمكنه تحفيز الجهاز العصبي الودّي، الذي تؤدي زيادة نشاطه إلى زيادة التوتر.

الزبادي.

عندما نتحدث عن صحة الأمعاء فلا بد أن تأتي مكملات البروبيوتيك على رأس القائمة، حيث توجد هذه المكملات على وجه الخصوص في الزبادي وتعمل على تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

من الممكن أن تتناول الزبادي العادي، لكن لا بد أن تشتريه سادة؛ لأن الزبادي بنكهات الفواكه يحتوي على الكثير من السكر.

ولتجعله حلو المذاق، من الممكن إضافة بعض القرفة والتوت إليه.

الشوكولاتة الداكنة

إذا كنت من عشاق الشوكولاتة سيسرك معرفة أنها تحتوي على قدر كبير من مضادات الأكسدة المفيدة.

إذ تُخمّر حبوب الكاكاو، ثم تُجفّف، وتُحمّص، ويُنزع عنها القشر (وهذا ما يمنح الشوكولاتة الداكنة المذاق اللاذع قليلاً). لكن تأكد من شراء شوكولاتة عضوية خام داكنة، أو شوكولاتة تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو.

الأفوكادو.

يحظى الأفوكادو بمكانة كبيرة في عالمك الأغذية الصحية بسبب ما يحتويه من دهون صحية.

لكن أوما تحبه خصيصاً لمحتواه من المغنيسيوم والألياف. وتقول: “ربع ثمرة أفوكادو متوسطة يومياً ستمنحك مقداراً صحياً من الألياف والدهون. كما تحتوي أيضاً على المغنيسيوم، الذي ظهر أنه مفيد مع الاكتئاب”.

السلمون.

شارت أوما قائلة: “كانت زيوت الأوميغا 3 محل دراسة في حالات التوتر أيضاً”.

وهناك دراسة على وجه التحديد أظهرت أنّ دهون أوميغا 3 تُقلِّل من التوتر.

إلى جانب دراسة أخرى توضح أنّ الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد على تحسين الحالة المزاجية، وتحقيق اتزانٍ عاطفي صحي. ولهذا قد ترغب بتناول الأطعمة الحاوية على هذه الأحماض مثل السلمون على سبيل المثال.

البيض.

تقول أوما إنّ البيض يحتوي بطبيعته على الكثير من الميلاتونين، وهو ما يُمكنه مساعدتك على النوم العميق.

لدرجة أنها أشارت إلى البيض المخفوق باعتباره من أفضل وجبات العشاء التي تُجهّزك للنوم.

ولأن نظام النوم الصحي أمرٌ أساسي من أجل السلامة العقلية؛ فلا بد أن يكون هناك مكان في مائدتك للأطعمة التي تعزز من النوم، خاصةً في المساء.

وإذا كنت لا تحب البيض، تقول أوما إنّ فول الصويا والكينوا يحتويان أيضاً على حمض الأورنيثين الأميني، الذي أظهر قدرته على تحسين النوم.

الفلفل الحار.

أوما من محبي التوابل لمذاقها وقيمتها الغذائية، حيث تقول: “يمكن للتوابل تغيير مذاق أي وجبة، ولها فوائد صحية مختلفة”.

وإحدى التوابل المفضلة بالنسبة لها من أجل الصحة العقلية هي الفلفل الحار.

إذ إنّ له فوائد كبيرة مضادة للالتهاب، كما تشير أوما إلى إنه يُحسّن الحالة المزاجية، ومستوى الطاقة، والمناعة.

وقد وجدت إحدى الدراسات على الحيوانات أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار يمكنه التقليل من أعراض الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك وجدت دراسة أخرى أنّ من يتناولون الفلفل الحار بانتظام تقل احتمالية موتهم بنوبة قلبية، أو لأسباب متعلقة بالدورة الدموية في المخ مثل الجلطات.

يمكنك التحسين كثيراً من وظائف المخ بإضافة خليط من الأغذية الغنية بالألياف، ومضادات الالتهاب، وعناصر البروبيوتيك، والبريبيوتيك.

بالتأكيد، جميعنا لدينا ميكروبات معوية مختلفة ومميزة تماماً، لذا فلن تُؤثّر كل الأغذية علينا بالطريقة ذاتها. ولكن جرب إضافة هذه الأغذية إلى قائمة المشتريات القادمة لترصد تأثيرها على صحتك. وبالتأكيد ليست هذه هي الأغذية الوحيدة الصحية للمخ، ولكن يمكنك أن تنظر إليها باعتبارها مجموعةً سهلة لتبدأ بها.