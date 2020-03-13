صحة «المؤقتة» ترفع حالة الطوارئ تحسباً لأي طارئ

أكد وزير صحة المؤقتة على اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية. [وكالة الأنباء الليبية]

أصدر وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب، تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والمراكز التخصصية وجهاز الإسعاف والطوارئ والأجهزة التابعة للقطاع، برفع درجة التأهب القسوى لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية وتوفير سبل الرعاية والمتابعة الصحية على مدار الساعة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، بأن الوزير شدّد على جميع المستشفيات وفروع جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلاد بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوى تحسبا لأي طارئ كان، ولتلبية النداء الوطن والواجب في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في المستشفيات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد، وفق قوله.

وأكد وزير صحة المؤقتة على اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها وتسجيل جميع الحالات التي يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات.

ودعا الوزير الجميع بالتقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020م.

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