صحة «الوفاق» تبحث مع ديوان المحاسبة ملف العلاج بالداخل والخارج

عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، اجتماعا موسعا، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، رفقة مدراء الإدارات والمسؤولين بوزارة الصحة مع الجهات المسؤولة بديوان المحاسبة الليبي.

وأفاد المكتب الإعلام بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش خطة الوزارة الخاصة بملف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ضمن المرافق الصحية لوزارة الصحة وملف العلاج ومشاركة القطاع الخاص.

كما تمت مناقشة ملف العلاج بالخارج من حيث شروط التعاقد مع القطاع الخاص وآلية العلاج بالخارج وآلية متابعة المريض خاصة مرضى الأورام من قِبل البرنامج الوطني لمكافحة السرطان والوقوف على الصعوبات والمشاكل ووضع الحلول لها وفق التشريعات والقوانين المنظمة لها.

وتم النقاش بوجود المسؤولين من ديوان المحاسبة وطرح الحلول الممكنة للجمع ما بين توفير خدمة العلاج للمواطن الذي يحتاج إلى توفير العلاج له بشكل عاجل، وبين الأعمال الإدارية ما بين الوزارة وديوان المحاسبة والعمل على وضع الآلية المناسبة.

كما تطرق المجتمعون إلى النقص في المورد البشري للقطاع على جميع المستويات خاصة في بعض التخصصات الدقيقة وكيفية علاج هذا النقص، خاصة لبعض المناطق كما هو الحال في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي وباقي المناطق التي تُعاني من نقص في المورد البشري في الكثير من التخصصات.