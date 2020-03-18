صحة «الوفاق» تستعرض خطة طوارئ المركز الوطني لمكافحة الأمراض

عقد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، الأربعاء، بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين بشير النجار، اجتماعا مع عمداء البلديات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الاجتماع يأتي لإطلاع عمداء البلديات على خطة الطوارئ التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض للعمل بها داخل البلديات لتنفيدها بالطريقة الفنية لتقليل ومجابهة خطر فيروس كورونا المستجد.

وطمئن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين بشير النجار في كلمته عدم تسجيل حالات مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا المستجد، موضحا طريقة عمل المركز في تلقي بلاغات الاشتباه وكيفية التعامل معها من قِبل شبكة الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما أكد النجار في رسالته لعمداء البلديات، على أهمية التنسيق بين المركز الوطني والبلديات والالتزام بتنفيذ خطط المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مجابهة المرض باعتباره الجهة الفنية التي تتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشار النجار إلى أهمية عمل البلديات مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لنجاح خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

هذا وناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل البلديات وكيفية حلحلتها من قِبل وزارة الصحة، من حيث تجهيز الامكانيات اللازمة لعمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة وعمل فرق الطوارئ داخل كل بلدية.