صحة «الوفاق» تستكمل إجراءات مواجهة فيروس «كورونا»

عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار، ووكيل وزارة الخارجية ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ومدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير مستشفى الهضبة العام.

ويأتي الاجتماع لمراجعة وتحديث إجراءات الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا التي أقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمركز.

يُشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أقر خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار الفيروس في ليبيا ضمن إجراءاته الوقائية الاحترازية لتقليل خطر دخول المرض إلى البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، بأن إجراءات الجهوزية تتضمن رفع جاهزية العيادات بمكاتب الرقابة الصحية الدولية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإمدادها بتجهيزات جديدة لاستقبال أي حالة مشتبه بها، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف عناية فائقة خاصة بحالات العزل الصحي.