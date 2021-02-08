صحة «الوفاق» تسعى للحصول على عروض من الشركات المصنعة للقاح كورونا

عُقد اليوم بديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، مع مندوبي وكلاء الشركات الأم في ليبيا لوضع مذكرة تفاهم بخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مبدأ التعاون من أجل الصالح العام، ووضع آلية للتنسيق بين الوزارة والشركات المصنعة للقاح لتقديم عروض الشركات فيما يخص اللقاح متضمن الخطة الزمنية كاملة، وذلك لإجراء مذكرات التعاقد وعرضها على الإدارة القانونية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتم التأكيد من قِبل الوكيل على الشركات بضرورة الالتزام بسرعة الإنجاز لما يمثله الموضوع من أهمية واولوية لدى وزارة الصحة.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى ملف توفير الأدوية التخصصية ومواد التشغيلية لمراكز العزل والمتمثلة في (PCR، مراكز العزل والاكسجين السائل)، ومشغلات الكلى.

هذا وتم الاتفاق على وضع خطة مستعجلة للتعاون مع الوزارة في ضرورة سرعة توفير الأدوية التخصصية وخاصة فيما يخص أدوية الأورام.