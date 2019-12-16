صحة الوفاق.. تفعل خطة الاستعداد والاستجابة

أعلنت إدارة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تفعيل خطة الاستعداد والاستجابة؛ «نظرا إلى الوضع الراهن الذي تشهده العاصمة طرابلس».

وتدعم الإدارة خطة الاستجابة الصحية للطوارئ على مستوي المراكز الصحية داخل بلديات طرابلس الكبري، عبر تعزيز مخزون الدواء والمستلزمات الطبية الاستراتيجية وتعزيز منظومة الإحالة الطارئة، حسب بيان على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتنسق الإدارة مع مكاتب الصحة بالبلديات والمستشفيات المخصصة لإدارة الأزمة وهي: «مركز طرابلس الطبي، مستشفى طرابلس المركزي، مستشفى الحوادث أبوسليم، مستشفى القلب تاجوراء، مستشفى معيتيقة».

وأكد البيان أن هذه الخطوة «تأتي لرفع قدرة المستشفيات للاستعداد والاستجابة، في حالة ازدياد الحالات بسبب الاشتباكات الحاصلة على حدود العاصمة طرابلس»