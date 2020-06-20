صحة الوفاق: فقدنا 25 شهيداً وأكثر من 50 جريحاً جراء عدوان حفتر

أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بمقتل 25 شخصاً من الأطقم الطبية والمساعدة وإصابة أكثر من 50 جريحاً تابعين للأجهزة الإسعافية والمستشفيات الميدانية، جراء العدوان على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في إحاطة مفصلة للمستشار الإعلامي بالوزارة الأمين الهاشمي، إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، بخصوص الملف الإنساني الحقوقي طيلة شهور العدوان على العاصمة طرابلس والمدن الليبية وحجم الانتهاكات التي رصدتها الوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الهاشمي قدّم إحاطة مفصلة أمام اللجنة عمل وزارة الصحة طيلة شهور العدوان على العاصمةوالمدن الليبية وحجم الانتهاكات التي رصدتها الوزارة وعدد الشهداء والجرحى والإجراءات العملية التي قامت بها الوزارة لمواجهة الأزمة وطبيعة عمل الأجهزة الإسعافية والمستشفيات الميدانية في إنقاذ حياة المواطنين.

وقال الهاشمي إن الوزارة قدّمت 25 شهيداً من الأطقم الطبية والمساعدة وأكثر من 50 جريحاً تابعين للأجهزة الإسعافية والمستشفيات الميدانية كما تعرضت العديد من المستشفيات الميدانية والمرافق الصحية للتدمير الممنهج ورغم كل هذه الانتهاكات لم تتوقف الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية طيلة شهور العدوان. وأشاد الهاشمي بالدور الجبار الذي قامت به الأطقم الطبية والمساعدة التابعين لجهاز الإسعاف والطوارئ والطب الميداني والدعم والذي لم يتوقف إلى الآن فيمدينة سرت لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية رغم كل الصعوبات. وأشار إلى أن الانتهاكات التي طالت المرافق الصحية والأطقم الطبية والمدنيين تم رصدها وتوثيقها بالكامل عن طريق فريق مختص تابع لمركز الطب الميداني والدعم، وتم إعداد تقارير مفصلة بشأنها من منظور القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية بهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه وتحميل المسؤولية على داعميه والحرص على عدم إفلات القائمين به من العقاب.