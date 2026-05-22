كارثة في لوغانسك.. «قتلى وجرحى وطلاب عالقون» تحت الركام بقصف أوكراني

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن انتشال جثة قتيل وتحديد مواقع ثلاثة أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، عقب هجوم استهدف مدرسة وسكنًا طلابيًا في مدينة ستاروبيلسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال حاكم الجمهورية، ليونيد باسيتشنيك، إن قوات أوكرانية استهدفت خلال الليلة الماضية مبنىً تعليميًا وسكنًا للطلاب، كان يضم 86 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

وأوضح باسيتشنيك أن فرق الإنقاذ تواصل رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، مشيرًا إلى أن 35 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا يزال عدد من الطلاب تحت الأنقاض.

وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في موقع الحادث، مع تقديم دعم طبي ونفسي للمصابين، إلى جانب تسجيل أضرار طالت مباني إدارية ومحلات تجارية ومنازل في المنطقة، مع إصابة أحد المدنيين في منزل مجاور.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية استمرار عمليات البحث والإنقاذ، بعد تحديد مواقع عدد من العالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع تقدم عمليات رفع الركام.

وفي السياق ذاته، صرحت وزيرة الصحة في لوغانسك، ناتاليا باشينكو، بأن 40 شخصًا تلقوا العلاج الطبي حتى الآن، من بينهم 14 طفلًا، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية في المستشفيات المحلية.

من جانبها، نقلت تصريحات رسمية روسية أن التحقيقات جارية لتوثيق آثار الهجوم وتحديد ملابساته، بينما وصفت جهات روسية الحادث بأنه “جريمة خطيرة” تستهدف منشآت مدنية وتعليمية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الميدانية في مناطق شرق أوكرانيا، واستمرار تبادل الاتهامات بين موسكو وكييف بشأن استهداف البنية التحتية المدنية.