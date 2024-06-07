صحفي أمريكي: مقترح «بايدن» حول غزة «هراء سياسي»!

أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، “أن تصريح الرئيس جو بايدن، حول مشروع اتفاق جديد في قطاع غزة هو “هراء سياسي”.

وقال هيرش في مدونته على Substack: “بدا خطاب “بايدن” رائعا وتصدر عناوين الأخبار، ولكن كما اكتشفت من خلال التحدث مع مسؤول أمريكي واسع الاطلاع، كان محض هراء سياسي”.

وأضاف: “لم يكن هناك اقتراح اختراق لمشروع “جديد شامل” من إسرائيل، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرون في تل أبيب أوضحوا في الأيام التي تلت ذلك، أنه ليس لديهم أي فكرة عما كان يتحدث عنه الرئيس الأمريكي ومساعدوه السياسيون المصابون بالمزيد من اليأس والإحباط”.

وقال هيرش: “الفريق الأمريكي الذي يتفاوض منذ أشهر تحت قيادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز على وقف إطلاق النار في غزة “لم يكن على علم” بما تحدث فيه بايدن”.

وأضاف الصحفي: “إن أحد محللي المجموعة “تسبب في فضيحة” بإرساله برقية إلى واشنطن، تبين منها أنه وزملاءه “لم يتم إبلاغهم مطلقا بهذه الخطة” وأنهم “سمعوا عنها من الحكومة القطرية”.

وتابع هيرش: ” إن مسؤول أمريكي آخر تحدثت معه، وصف اقتراح “بايدن” بأنه “محاولة مذعورة من قبل البيت الأبيض لتسجيل بعض النقاط السياسية على الأقل، حيث فشل “بايدن” في اتخاذ موقف حازم ضد المذبحة الإسرائيلية للمدنيين في غزة”.

وأضاف المسؤول: “لماذا تختلقون حكايات خرافية؟ لا أحد يؤمن بالحكايات الخيالية باستثناء الإيرلنديين، دعونا نتخيل أن نتنياهو قدم اقتراحا، وأن “بايدن” قال نعم، وأننا أيدناه، الجمهور الإسرائيلي سيطرد “نتنياهو” من مكتبه، إنهم يؤيدون هذه الحرب”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في مايو الفائت، بنود مسودة اتفاق سلام في قطاع غزة مكونة من ثلاث مراحل.

هذا وكان قتل أكثر من 200 فلسطيني خلال الأيام الخمسة أيام الماضية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة بفعل القصف المكثف للجيش الإسرائيلي.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 36654 قتيلا و83309 جرحى، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.