هيملوتون يتساءل: أين ذهبت 11 مليار دولار المخصصة لتطوير قطاع النفط الليبي؟

تساءل صحفي البريطاني المعروف في المجلة الدولية لشؤون الطاقة الإفريقية جون هيملوتون، عن الميزانية الحكومية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط

وأضاف هيملوتون في مقطع فيديو، أنه تحصل على معلومات من داخل المؤسسة حول توقيع عقد مع ائتلاف الشركات الإيطالية والذي تتحصل فيه الشركات الإيطالية على نسبة 40٪؜ وهذه نسبه غير مسبوقة في تاريخ النفط الليبي.

وأشار هيملوتون إلى وجود مشكلة أخرى وهي غياب المساءلة والمحاسبة للمسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتسأل هيملوتون: “أين ذهبت 11 مليار دولا التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للمؤسسة؟”.

ولفت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سبق وأن طرح نفس هذا السؤال حول الميزانية المخصصة للمؤسسة.

وتابع : “لم نر زيادة في الإنتاج ومن تم غياب الإيرادات حتى يتم الاستفادة منها في الاستثمار في تطوير البنية التحية الضرورية للبلاد”.

كما نوه الصحفي البريطاني إلى أن المؤسسة وقعت عقدا آخر مع شركة غير معروفة وليس لها أي تجربة في قطاع النفط بمبلغ نصف مليار دولار.