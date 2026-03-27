صحيفة أمريكية: إسرائيل تبتعد عن هدف إسقاط «النظام الإيراني»

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تحول ملحوظ في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب الجارية مع إيران، حيث انتقل التركيز من محاولة زعزعة النظام السياسي إلى استهداف القدرات العسكرية والصناعية الإيرانية بهدف إضعافها على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير في النهج جاء بعد تراجع التقديرات الإسرائيلية التي كانت تراهن على إمكانية إسقاط النظام الإيراني عبر الضربات الجوية المكثفة، في ظل غياب مؤشرات على اندلاع انتفاضة داخلية داخل إيران رغم تصاعد الهجمات.

وبحسب الصحيفة، تركز العمليات العسكرية الإسرائيلية حاليًا على استهداف منشآت إنتاج الأسلحة والصواريخ، إضافة إلى مراكز الأبحاث العسكرية، في مسعى لإضعاف قدرة طهران على إعادة بناء قوتها العسكرية مستقبلاً.

ويعكس هذا التوجه، وفق التقرير، إدراكًا لدى صناع القرار في إسرائيل بأن الولايات المتحدة قد تتحرك لإنهاء الحرب خلال أسابيع، الأمر الذي يدفع تل أبيب إلى محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج العسكرية قبل أي وقف محتمل للقتال.

وأشار مسؤولون نقلت عنهم الصحيفة إلى أن الحملة العسكرية ألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، إلا أنها لن تقضي عليها بالكامل، في وقت تواصل فيه طهران الاحتفاظ بقدراتها العسكرية الأساسية.

وفي المقابل لم تُبدِ إيران موافقة على التخلي عن برنامجها النووي أو تقليص قدراتها الصاروخية، وهو ما يحد من فرص التوصل إلى حسم استراتيجي سريع للصراع.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي وقف لإطلاق النار في الحرب الجارية لن يحظى بقبول طهران إلا بعد ضمان الردع الكامل لأمن البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية إن وقف إطلاق النار لن يكون مقبولًا ما لم تتحقق ضمانات حقيقية للردع، موضحًا أن إيران تعرضت لهجومين خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشار بقائي إلى أن الهجمات وقعت حتى خلال فترات التفاوض، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك في يونيو من العام الماضي، والذي عُرف إعلاميًا باسم حرب الاثني عشر يومًا.

وأضاف أن ضمان أمن إيران يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق الردع، بما في ذلك مواصلة القتال إذا اقتضت الظروف ذلك.

شروط إيران لإنهاء الحرب

وفي سياق متصل حدد سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي مجموعة من الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة ضد بلاده.

ونشر جلالي هذه الشروط عبر منصة X، موضحًا أنها تتضمن أربعة بنود رئيسية:

الوقف النهائي لما وصفه بالعدوان والإرهاب.

تقديم ضمانات موضوعية تمنع تكرار الحرب مستقبلًا.

تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بإيران.

احترام الولاية القانونية لإيران في مضيق هرمز بما يضمن الأمن البحري الدولي.

وأكد جلالي أن تنفيذ هذه البنود يمثل شرطًا أساسيًا لأي وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أن طهران متمسكة بحماية أمنها واستعادة حقوقها القانونية والسيادية.