انتخابات ليبيا

صحيفة أوروبية: «باشاغا» السياسي الوحيد في ليبيا يمكن أن يُعهد إليه بتعزيز السّلام

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 10:56 | آخر تحديث: 15 فبراير 2022 - 14:02 نُشر: الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 10:56
ليبيا
صحيفة أوروبية: «باشاغا» السياسي الوحيد في ليبيا يمكن أن يُعهد إليه بتعزيز السّلام
فرانس برس
رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا

قال صحيفة أي يو ريبورت إنّه يُنظر إلى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا على أنه شخصية حل وسط من قبل عديد الأطراف والقوى السياسية في ليبيا، معتبرة إياه السياسي الوحيد في الدولة الليبية بأكملها، والذي يمكن أن يُعهد إليه بتعزيز السلام في البلاد.

وتابعت الصحيفة الأوروبية أنّه في السابق عندما كان باشاغا وزيرا للداخلية أثبت بالفعل أنه حاكم جيد يمكنه استخدام الموارد العسكرية والدبلوماسية بشكل فعال لصالح الشعب الليبي، مشيرة إلى أنّه السياسي الوحيد الذي حافظ على علاقات فعالة مع طبرق.

واعتبرت الصحيفة أنّ مقر الحكومة الجديدة يمكن أن يكون في سرت، وتصبح المدينة رمزا جديدا لخطط باشاغا الموحدة نظرًا لموقعها الجغرافي في وسط البلاد، وأنّ الليبيون سينظرون إليه على أنه جزء من عملية المصالحة التي تساعد على استعادة وحدة البلاد.

وذكرت الصحيفة أنّ خطط باشاغا الجديدة لاستعادة البلاد للعديد من الضباط العسكريين العاملين في الجيش في مختلف البلاد، الذين يعتبرون أنفسهم وطنيين حقيقيين لليبيا.

آخر تحديث: 15 فبراير 2022 - 14:02
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً