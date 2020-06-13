صحيفة إسرائيلية: مسؤول موالي لحفتر يطلب دعم إسرائيلي

نقلت صحيفة عبرية، عن مسؤول قريب من خليفة حفتر، طلب من إسرائيل بتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال عبد السلام البدري، نائب رئيس مجلس الوزراء في الشرق الموالي لخليفة حفتر، إنهم لم ولن يكونوا “أعداءً أبداً” لتل أبيب.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن البدري قوله في حوار مع صحيفة “ماكور ريشون” محسوبة على تيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، نشرته مساء الأربعاء. أن البدري دعا إسرائيل للانضمام إلى “مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص ومصر ولبنان”.

وأوضح البدري أن “المبادرة هي التوقيع على اتفاق بحري مشترك، في مواجهة اتفاق (ترسيم) الحدود المائية الذي وقّعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف البدري للصحيفة: “كنا على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، لدينا تاريخ طويل من الاتصال مع إسرائيل والجالية اليهودية”.

وتابع قوله: “نريد خارطة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح بلادنا إلى جانب دول المنطقة”.

وبعث المسؤول في الحكومة الموالية لحفتر برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: “لم ولن نكون أبداً أعداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن”.

وعبر الصحيفة حمل البدري رسالة لنتنياهو : “ندعم حل الدولتين، وفي ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباءً منا تجاهُل ذلك”.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، يوم الأحد 1 ديسمبر 2019، أن حكومة حفتر تأمل في إقامة علاقات طبيعية (تطبيع) مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما تم حل القضية الفلسطينية.